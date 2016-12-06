Польские фрукты, замаскированные под африканские, заполонили томские мелкооптовые рынки — Россельхознадзор

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Томской области фиксирует рост числа случаев появления санкционных фруктов из Польши на мелкооптовых рынках областного центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления ведомства Геннадия Гитлица.

«Продукция Средней Азии с середины ноября ушла, так как там сезон закончился, и стала появляться продукция с признаками санкционности — фрукты из Варшавы поступают в Белоруссию, а оттуда они поставляются в Россию в такой же упаковке, но с другой этикеткой, на которой написано, что это, например, груши из республики Мали, Танзании или даже Сирии», — сказал Геннадий Гитлиц.

Он отметил, что данная проблема актуальна для мелкооптовых рынков Томска: в микрорайоне Каштак и на улице Бердской.

«На эти точки фрукты поставляются мелкими партиями из Новосибирска. Крупные сети получают товар крупными партиями в Томске, и их деятельность абсолютно прозрачна, там нарушений нет», — пояснил Геннадий Гитлиц.

В свою очередь, замначальника отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля томского управления Россельхознадзора Владислав Азаренко уточнил, что с середины октября на рынках Каштака и улицы Бердской в Томске было изъято 253 кг польских яблок и груш.

«Объем изъятого товара растет, это говорит о том, что к Новому году завозятся более крупные партии. Доходит до того, что предприниматели маркировку даже не меняют — оставляют польскую, а на вопрос о том, как у них оказалась санкционная продукция, говорят «а я даже не смотрел», — сказал Владислав Азаренко.

Он добавил, что предпринимателям, уличенным в продаже санкционных фруктов, не грозят штрафы, однако вся запрещенная продукция у них изъята и уничтожена.

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