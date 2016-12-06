В Томске создали гаджет, который поможет отследить потраченное время

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Di-group.info/

В Томске создали гаджет для тайм-менеджмента. Это не виртуальное приложение, а физический предмет, совместимый с популярными программами, сообщает портал Inotomsk.ru.

Гаджет представляет собой многогранник, который может быть сделан из разных материалов. Внутри находится сенсор, который регистрирует свое положение в пространстве и синхронизируется с мобильным приложением по Bluetooth.

«Начиная работу с TimeFlip, пользователь пишет или рисует задачи на каждой грани: например, конвертик означает, что вы разбираете почту, телефонная трубка — разговор по телефону. Выполняя задачу, поворачиваете кубик нужной стороной вверх, таймер отсчитывает время и передает данные в мобильное приложение», — объясняет руководитель проекта TimeFlip, Павел Чешев.

Приложение, установленное на смартфоне, собирает статистику — пользователь может узнать, сколько времени он тратит, например, на социальные сети, разговоры по телефону, электронную почту, перекур и так далее. Вся статистика сохраняется в «облаке» и доступна для просмотра с телефона или компьютера.

«Это полезно людям, у кого оплата идет по часам. Например, вы пришли к юристу на двухчасовую консультацию. За два часа ему пять раз позвонили, он попил кофе, еще что-то сделал. Нереально все это высчитывать и вычленять… Отдельная проблема — когда человек одновременно работает над несколькими проектами или ему надо распределить время, потраченное на работу с разными клиентами», — говорит Павел Чешев.

Главное преимущество устройства в том, что, в отличие от известных программ для тайм-менеджмента, оно реализуется в физическом мире.

«Во-первых, для человека естественно работать с чем-то тактильным, во-вторых, переключаться множество раз за короткий промежуток времени на разные задачи в мобильном приложении неудобно, да и наши глаза уже и так перегружены информацией с экранов», — поясняет руководитель проекта.

При этом, подчеркивают разработчики, гаджет может интегрироваться со многими популярными приложениями для тайм-менеджмента. Если пользователь уже привык к какой-то программе, TimeFlip будет передавать данные именно в это приложение.

Как сообщил Павел Чешев, гаджет разработан в Томске, и производится в Китае. За первую неделю после запуска продаж TimeFlip собрал более сотни заказов из 30 стран мира. Его стоимость, в зависимости от исполнения, составляет от 30 до 60 долларов. Также покупатель может заказать «голый» сенсор, без корпуса, всего за 20 долларов.

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