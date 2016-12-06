Бюджет Томска утвержден с дефицитом в 646 млн рублей

6 декабря 2016 / Томский Обзор

Сегодня, 6 декабря, на собрании Думы города Томска был утвержден бюджет города на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, доходы городского бюджета на 2017 год запланированы в размере 12 378,4 млн рублей, расходы составят 13 025,2 млн рублей. Бюджет на следующий год составлен с дефицитом в размере 646,8 млн рублей, на плановый период 2018-2019 годов – без дефицита.

Бюджет города Томска сформирован по программно-целевому принципу на основе государственных и муниципальных программ (23 в 2017 году), доля которых составляет 89,3% от общей суммы расходов. При этом сохранится социальная направленность расходования бюджетных средств: на развитие и содержание системы городского образования, культуры, физической культуры и спорта, социальную политику будет направлено 68,3% расходов.

На публичных слушаниях проект бюджета был поддержан. Администрация города обработала замечания, поступившие от томичей во время обсуждения главного финансового документа. Горожане высказались за дальнейшую реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества», а также предложили включить в муниципальные программы ряд объектов: внутриквартальные проезды, детские площадки, объекты освещения. Как отметила Ирина Ярцева, это можно будет сделать в течение трех месяцев после утверждения бюджета.

В завершение мэр Томска Иван Кляйн поблагодарил всех, кто принимал участие в работе согласительной комиссии: депутатов, сотрудников Счетной палаты, руководителей подразделений администрации.

«Мы в ответе за долгосрочное развитие города, поэтому мы ограничиваем себя в расходах в рамках действующего законодательства. В сложившейся экономической ситуации бюджет сверстан наилучшим образом, увеличено финансирование всех ключевых программ. Вместе с депутатами, нам сегодня остается работать над увеличением доходов», - отметил глава города.

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