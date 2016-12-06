Пособники беглого томского экс-депутата, обвиняемого в преднамеренном банкротстве ЛПК, получили реальные сроки

6 декабря 2016 / Томский Обзор

Октябрьский районный суд Томска признал виновными двух человек, обвиняемых в преднамеренном банкротстве ООО «ИЛПК», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Мужчина приговорен к 2,5 годам, женщина — к трем годам колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда», — сказал представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что суд постановил взыскать солидарно с осужденных в качестве компенсации причиненного вреда в пользу компании «Электросибмонтаж-21 век» 4 млн 986 тыс. рублей, в пользу «РЖД» — 2 млн 681 тыс. рублей.

Подсудимым инкриминировалось преступление, предусмотренное, ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство), они являются пособниками бывшего депутата томской облдумы Сергея Кравченко, который был объявлен в международный розыск в конце марта 2013 года. Его коллега по думе сообщал, что депутат находится на Кипре.

Источник в правоохранительных органах Томской области пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о бывших руководителях ООО «ИЛПК» Зое Сухаревой и Владимире Кравченко, брате С.Кравченко.

Между тем, как сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Томской области, в результате действий подсудимых в 2011 году предприятие было признано банкротом, что повлекло невозможность удовлетворить требования кредиторов с причинением им ущерба в особо крупном размере на общую сумму около 500 миллионов рублей.

В частности, Бинбанку причинен ущерб на 360 млн рублей, департаменту лесного хозяйства Томской области — на 14 млн рублей, ПАО «РЖД» — на 2,6 млн рублей, департаменту экономического развития и управления муниципальной собственностью Томска — на 2,2 млн рублей, администрации Томского района Томской области — на 1,3 млн рублей.

Обвиняемые виновными себя не признали, приговор в законную силу не вступил, уточняет СКР.

Как сообщалось, Сергей Кравченко обвиняется в организации преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) ООО «ИЛПК», которое реализовывало в Томской области проект ЛПК «Зеленая фабрика».

По версии следствия, в 2007–2009 годах депутат вместе с сообщником взяли кредит в Бинбанке на 320 млн рублей для ИЛПК якобы для реализации инвестпроекта по строительству предприятия по производству ДСП, затем вывели из собственности ООО строящиеся объекты завода, скрыли это от банка и взяли еще один кредит на 75 млн рублей.

В октябре 2009 года после получения кредита на основании заявления одного из подконтрольных коммерческих предприятий о признании ИЛПК банкротом арбитражный суд Краснодарского края года вынес определение о возбуждении производства по делу.

В период с осени 2009 по весну 2010 в отношении организаций-поручителей были введены процедуры банкротства.

20 марта 2013 года следователи не смогли предъявить Сергею Кравченко обвинение в организации преднамеренного банкротства, так как депутат не явился в СКР, ведомство начало рассматривать вопрос об объявлении фигуранта дела в розыск.

30 апреля 2013 года Октябрьский районный суд Томска заочно арестовал С.Кравченко. В настоящее время ИЛПК ликвидировано вследствие банкротства.

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