Томский аэропорт больше чем на 20% увеличил пассажиропоток

6 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

По итогам ноября 2016 года томский аэропорт обслужил 47 732 человека, что на 23,3 % больше аналогичного показателя 2015 года, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 45 840 человек (зафиксирован рост показателей на 32,6%), на международных – 1 892 человека.

В сообщении отмечается, что рост пассажиропотока по внутренним направлениям обусловлен популярностью региональных рейсов: пассажиропоток в Красноярск увеличился более чем в 3 раза (на 216%), в Сургут на 61%. Возрос пассажиропоток по направлениям Нижневартовск, Барнаул, Абакан. Открытый в октябре рейс авиакомпании «РусЛайн» Томск – Тюмень также пользуется высоким спросом.

Значительно увеличил пассажиропоток, открытый в зимний период рейс в Санкт-Петербург авиакомпанией «Уральские авиалинии» с частотой 2 раза в неделю.

В ноябре 2016 года было произведено 387 взлетно-посадочных операций, что на 39,7% больше, чем в ноябре 2015 года. Общий объем грузоперевозок составил 189 тонн, данная цифра превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 1,2%.

«Развитие региональных перевозок с помощью государственных субсидий, открытие новых маршрутов, в том числе международных, и увеличение частоты полетов на существующих направлениях, а также реконструкция аэропорта способствовали достижению таких результатов», — отметил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов.

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