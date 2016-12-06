В Томске установят памятник Суворову

6 декабря 2016 / Томский Обзор

Бронзовый бюст великого русского полководца Александра Суворова, национального героя России, будет установлен на территории, прилегающей к зданию по ул. Суворова, 5, за счет инициаторов - ТРОО «Союз армян Томской области». Здесь же будет смонтирован информационный стенд.

В пресс-службе мэрии также сообщают, что администрация Томска заключит соглашение с «Союзом армян Томской области» в сфере благоустройства территории, прилегающей к памятнику.

Напомним, по словам главы диаспоры Рубена Манукяна, памятник будет установлен в знак благодарности от лица всего армянского народа ликвидаторам последствий землетрясения в Армении в 1988 года, прибывавшим на помощь с территории Томской области. С инициативой благоустройства улицы Суворова в Томске и установки на одном из ее участков памятника Суворову союз армян выступил в 2014 году. Кому поставить памятник горожане выбирали посредством онлайн-голосования.

Также в ходе заседания городской Думы было поддержано предложение администрации Томска о присвоении скверу по Кольцевому проезду, 12а имени томского ветерана Великой Отечественной войны Василия Смирнова. Инициатива наименования сквера принадлежит активистам ТОС «Совет микрорайона «АРЗ» при поддержке администрации Ленинского района. Планируется, что сквер станет не только местом отдыха горожан, но и центром патриотического воспитания молодого поколения.

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