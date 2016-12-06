Власти Томска планируют заключить временные контракты по 4 городским маршрутам

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Мэрия Томска планирует заключить временные контракты по четырем муниципальным маршрутам - №№ 19,4,29,32. Об этом на сегодняшнем собрании гордумы сообщил вице-мэр Александр Цымбалюк, передает пресс-служба мэрии.

Заммэра подробно рассказал о той работе, которая проводилась в городе по внедрению новой маршрутной сети за последние два года, отметив, что решения об установлении регулируемых тарифов на перевозку по новым маршрутам и решение о проведении электронных аукционов принималось после обсуждения с депутатами.

На данный момент торги завершены по всем новым маршрутам за исключением четырех, по которым аукционы объявлены в третий раз, поскольку победители состоявшихся аукционов отказались от заключения контрактов. В бюджет города победителями перечислено 92 млн рублей.

«Чтобы обеспечить с 1 января транспортную доступность по всем маршрутам, на этой неделе мы объявили процедуру предварительного отбора предпринимателей, готовых осуществлять пассажирские перевозки в Томске. У нас есть право заключения временных договоров с единственным поставщиком. И мы планируем заключить контракты по этим 4-м не расторгованным маршрутам на три месяца, до завершения торгов», - прокомментировал Цымбалюк.

Помимо этого Александр Цымбалюк заявил, что в мэрии рассматривают возможность приобретения 100 автобусов для муниципального ТТУ, чтобы избежать дальнейших спекуляций со стороны перевозчиков.

Вице-мэр также подчеркнул, что муниципалитет предпринял все усилия, чтобы найти компромисс между победителями аукционов и проигравшей стороной. Были организованы встречи, где решался вопрос привлечения автобусов проигравших и трудоустройства водителей.

Для информирования горожан о введении с 1 января обновленной маршрутной сети разработаны специальные буклеты, которые будут раздавать жителям районные администрации. Также схема обновленных маршрутов размещена на сайте Центра организации перевозок.

Напомним, ранее участников четырех торгов на томские маршруты № 4, 19, 32 и 29 уличили в сговоре. Претенденты использовали специальный программный продукт.

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