В декабре томичи смогут ознакомиться с творчеством «новых сибирских художников»

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2016 // Фото: Steam

Открытие выставки «Новые сибирские художники и новая реальность» состоится 8 декабря в 18.00 в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (Томск, пер. Нахановича, 3а) и продлится до 20 декабря, сообщается в группе музейно-выставочного центра ВКонтакте.

Посетители выставки смогут погрузиться в современную медиа-реальность. Молодые сибирские художники решили показать, что произведения современного изобразительного искусства могут быть представлены в виде заставки для экрана компьютера или мобильного телефона, компьютерной игры, интернет-баннера, видеоинструкции о безопасности в самолете и т.п.

Выставка будет работать по будням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 и по выходным по договоренности.

Организаторы сообщают, что вход на мероприятие будет бесплатным.

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