Власти Томска усилят контроль за безопасностью в ледовых городках

7 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В связи с открытием во всех районах Томска ледовых городков вице-мэр по безопасности Евгений Суриков поручил сотрудникам комитета общественной безопасности и главам районов в ежедневном режиме контролировать работу развлекательных площадок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, при проведении проверок сотрудники мэрии уделяют особое внимание работе ЧОПов, охраняющим порядок на зимних игровых площадках. Кроме того, на всех ледовых городках в доступном месте размещены общие правила и требования безопасного катания с горок.

В сообщении также отмечается, что в Томске создана комиссия, задачей которой стало обследование ледовых городков на предмет соответствия их требованиям национального стандарта безопасности устройств для развлечений и зимних горок.

«Томичам не стоит забывать о соблюдении несложных правил, которые помогут им уберечь свое здоровье. Прежде всего, необходимо внимательно относиться к выбору горки и средств для катания, обращая особое внимание на безопасность детей. Мэрия Томска со своей стороны делает все необходимое, чтобы горожане, отдыхая в ледовых городках, чувствовали себя в безопасности», - подчеркнул Евгений Суриков.

С правилами безопасного катания со снежной и ледяной горок можно ознакомиться здесь.

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