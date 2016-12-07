Томскую студию уличили в использовании нелицензионного ПО, ущерб оценивается в 3 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Полицейские выявили факт незаконного использования объектов авторского права томской студией компьютерной графики, анимации и спецэффектов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, руководитель студии установил на системных блоках, принадлежащих организации, 17 единиц программного обеспечения без заключения соответствующего соглашения с правообладателем.

Ущерб, причиненный правообладателю, составил около 3,1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Теперь директору грозит до шести лет тюрьмы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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