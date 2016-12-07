В Томске под колеса BMW попал пешеход, переходивших дорогу на «красный»

7 декабря 2016 / Томский Обзор

Вчера вечером, 6 декабря, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 39-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 23.15 на ул.Елизаровых, 22. Здесь 22-летний водитель BMW-528 (водительский стаж - 3 года) сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Световозвращающих элементов на одежде пострадавшего не было.

С травмами пешеход доставлен в больницу.

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