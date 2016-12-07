Потерявшегося в морозы в Колпашево ребенка нашли через сутки, он в больнице

7 декабря 2016 / Томский Обзор

Поиски в городе Колпашево Томской области семилетнего школьника Сергея Мазура, ушедшего во вторник днем на прогулку и не вернувшегося, в среду увенчались успехом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Колпашевского района.

«Мальчика сегодня нашли под яром (Колпашевский Яр — прим.ред.) на Оби. Пока непонятно, как он там оказался — этим занимаются полиция и органы опеки», — сказал представитель райадминистрации.

По его информации, ребенка госпитализировали, в настоящее время его обследуют врачи.

«По предварительной информации, состояние мальчика удовлетворительное, сильных обморожений у него нет», — добавил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, Сергей Мазур ушел на прогулку днем во вторник и не вернулся, на его поиски были брошены силы полиции и местных жителей.

По данным синоптиков, мороз в Колпашево в ночь на среду достигал 15 градусов.

Колпашевский Яр представляет собой отвесный обрыв высотой с пятиэтажный дом. Ежегодно Обь отвоевывает до 15 м береговой полосы, вынуждая людей бросать свои дома. Несмотря на это, какие-либо ограждения в этом месте отсутствуют. Колпашевский Яр получил всемирную известность после того, как в ночь на 1 мая 1979 года подмытый водами склон части улицы Дзержинского обрушился в Обь и раскрыл несколько массовых захоронений людей, расстрелянных и погибших в местном отделе по особому Нарымскому округу НКВД Сибирского исправительно-трудового лагеря (часть ГУЛАГа) в 1930-х годах.

В сентябре 2016 года 8-летний мальчик, пытаясь спасти сорвавшуюся с яра 6-летнюю подругу, утонул в Оби. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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