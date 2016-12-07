В Университетской роще ТГУ появится парк ледяных фигур

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2016 // Фото: Tsu.ru

В Университетской роще ТГУ 16 декабря разместится парк ледяных фигур Ice Museum Park, который познакомит томичей с самыми ценными экспонатами, которые хранятся в фондах университета, также двухметровой реконструкцией шерстистого мамонта и сибирского динозавра, сообщает пресс-служба вуза.

Всего перед главным корпусом вуза разместится девять ледяных скульптур. Эскизы для них нарисовал преподаватель Института искусств и культуры ТГУ Вячеслав Шведов, изготовление фигур также идет под его руководством.

Уже традиционное место на центральной аллее займет ледяной логотип вуза, остальные фигуры представят университетские музеи: археологический, палеонтологический, минералогический, зоологический, а также музеи истории физики и книги.

«Ледяные скульптуры выполняются на основе подлинных экспонатов, которые хранятся в наших музеях. Конечно, где-то они стилизованы – например, вместо скелетов мамонта и динозавра мы решили выполнить практически полноразмерные реконструкции их облика», – рассказала директор Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Людмила Панкратова.

Среди экспонатов-прототипов – редкая рукопись XVI века, артефакты кулайской культуры и раннего Средневековья, фотоаппарат 30-х годов прошлого века. Есть и «обобщенные» экспонаты: например, бабочка символизирует целую коллекцию чешуекрылых (более 10000 экземпляров и более 1500 видов), а горный хрусталь был выбран зимним символом минералогических богатств университета.

«В начале парка мы разместим стенды с информацией о каждом экспонате, который стал прообразом ледяной скульптуры. Кроме того, по QR-коду можно будет перейти на сайт нашего центра и узнать подробнее о музейных коллекциях ТГУ и о том, как записаться на экскурсию», – добавила Людмила Панкратова.

Cейчас в Университетской роще можно полюбоваться на четыре из девяти ледяных экспонатов. После окончания работ возле каждой фигуры будет установлена подсветка. Планируется, что все работы будут завершены в течение недели, а 16 декабря Ice Museum Park будет полностью готов для посещения.

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