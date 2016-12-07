Ночью в Томске будут очищать от снега 8 улиц

7 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на четверг, 8 декабря, техника муниципального «Спецавтохозяйства» очистит от снега несколько улиц Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участках:

ул. Белинского (от пр.Кирова до Карташова);

Карташова (от Белинского до Советской);

пр. Ленина (от Учебной до Нахимова, от пл.Ленина до пер.1905 года, от Сакко до пер.1905 года);

пр.Кирова (от «Серебряной башни» до Елизаровых (левая сторона), от Киевской до пл.Кирова, от Киевской до Дзержинского);

ул.Набережная реки Ушайки;

пл.Батенькова;

пер.Пионерский и Нахановича.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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