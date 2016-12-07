В Томске залили каток у Дворца спорта (ФОТО)

7 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне в Томске залили новый «Дворцовый каток», который находится у Дворца спорта (ул.Красноармейская, 126).

Как сообщают в группе катка ВКонтакте, открытие ледовой площадки состоится в субботу, 10 декабря, в 14.00. Организаторы обещают, что в комплексе томичей ждут новые коньки, просторный и теплый пункт проката, зона питания с блинами и горячим кофе и глинтвейном, хороший лёд, веселая музыка. Атмосферу также будут создавать лазерная иллюминация и две ледяные горки.

Предполагается, что на катке будут проходить тематические вечеринки, а также будут действовать разного рода интересные предложения. В частности, в день открытия третий час катания - в подарок.

В будние дни каток будет работать с 17.00 до 22.00. В выходные - с 12.00 до 23.00. Стоимость проката коньков в будние дни составит 100 рублей в час (50 рублей детские). В выходные - 150 рублей (100 для детей). Студентам также будет предоставляться скидка. Безлимитное катание со своими коньками обойдется в 50 рублей.

О планируемых конкурсах и акциях можно узнать в группе катка ВКонтакте.

Фото: Томский Обзор

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