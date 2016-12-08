Томичам предлагают внимательно ознакомиться со схемой обновленной маршрутной сети

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Томичи могут ознакомиться со схемой обновленной маршрутной сети Томска, размещенной на сайте мэрии.

На сайте размещен баннер «Утвержденная новая маршрутная сеть», при нажатии на него появляется список улиц, где проходит конкретный маршрут, кликая на который, можно увидеть всю схему маршрута. Здесь же добавлен электронный макет схемы, доступный для скачивания любому желающему.

С утвержденной схемой можно также ознакомиться по ссылке.

Напомним, что новая схема начнет действовать с 1 января 2017 года. О том, как ей воспользоваться можно узнать в нашем юзергайде.

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