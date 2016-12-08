Житель Томской области задушил тонущую подругу, пытаясь ее спасти

8 декабря 2016 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в отношении 49-летнего жителя одного из сел Колпашевского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 4 октября, 39-летняя женщина выпала из моторной лодки, которой управлял подозреваемый. Лодка двигалась по протоке Майковская на р.Обь.

«Схватив женщину рукой за волосы, мужчина таким образом оттранспортировал ее до берега, где женщина скончалась от механической асфиксии», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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