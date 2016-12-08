Сеть «МегаФона» доступна 98% жителей Томской области

8 декабря 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Технические специалисты «МегаФона» завершили работы по строительству последних базовых станций, запланированных на 2016 год. Теперь более 98% населения Томской области имеют возможность пользоваться услугами связи оператора.

В настоящее время сеть «МегаФона» покрывает качественной связью весь город Томск и практически всю Томскую область. Кроме того, во многих населенных пунктах Томской области уже есть доступ к высокоскоростному 4G-интернету: на сегодняшний день технология LTE работает в Асино, Колпашево, Стрежевом, Кедровом, Кривошеино, Первомайском, Молчаново и других населенных пунктах.

В этом году связь четвертого поколения (LTE) появилась даже в удаленном от районных центров селе Новый Васюган в рамках строительства проекта «Нефтегаз» — телекоммуникационного кластера, охватывающего ключевые нефтегазовые месторождения и более 6 000 квадратных километров территории.

Всего в зоне действия сети «МегаФон» проживает свыше 98% жителей Томской области, а технологией скоростного мобильного Интернета 4G охвачено уже порядка 80% населения области.

«Постоянное повышение качества голосовой связи и скорости мобильного Интернета — основная задача „МегаФона“. В этом году нашими специалистами был завершен масштабный проект „Нефтегаз“ на севере Томской области, но расширено покрытие сети 3G и 4G в столице региона. На сегодняшний день покрытие сети LTE в Томске практически совпадает с покрытием сети 3G, и это уже оценили наши абоненты — в первую очередь, молодые пользователи. В следующем году мы продолжим дальнейшее расширение сети на территории Томской области», — отмечает директор Томского «МегаФона» Андрей Ким.

МегаФон — один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Более 300 000 компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика услуг связи. Сегодня среди крупных заказчиков «МегаФона» ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи.

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