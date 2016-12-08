Завтра томичей научат говорить о науке просто

8 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 9 декабря, Университет ИТМО и проект РВК «Коммуникационная лаборатория» проведут школу научной коммуникации в ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Координатор проектов по развитию информационной инфраструктуры РВК Арина Пушкина покажет, как меняется ландшафт научной коммуникации в России, научный журналист, автор GEO, Colta.ru, N+1 Ольга Добровидова проведет мастер-класс по работе с научными новостями.

Также директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дмитрий Мальков расскажет, как распространить информацию о научных достижениях университета, ведущий специалист Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дарья Денисова познакомит гостей школы с компетентностной моделью научного коммуникатора, обозначит необходимые навыки для работы и даст практические советы по их развитию.

Кроме того, директор коммуникационного агентства Belle Communications, экс-руководитель коммуникационного департамента Сколковского института науки и технологий Лилия Бойко расскажет о роли культуры научной коммуникации для организаций.

Также в рамках «Коммуникационная лаборатория» состоится деловая игра «Популяризируй это!».

Мероприятие пройдет в главном корпусе ТГУ (пр. Ленина, 36, ауд. 209), начало в 10.00. К участию в школе приглашаются ученые, сотрудники коммуникационных департаментов научных институтов и вузов, журналисты, PR-специалисты и те, кто интересуется популяризацией науки. Участие бесплатное.

Зарегистрироваться, а также узнать подробности мероприятия можно на сайте.

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