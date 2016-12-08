В Северске закрыли игорное заведение с 42 автоматами

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Северскими полицейские закрыли игорное заведение, в котором стояло оборудование для проведения азартных игр в интернете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заведение закрыли в ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Томской области. В зале заведения полицейские изъяли 42 единицы игорного оборудования.

В отношении администратора заведения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ «Организация или проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на юрлицо в размере до одного миллиона рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

Тэги/темы: