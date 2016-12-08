В Томске открыли каток на Мавлюкеевском озере (ФОТО, ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: Tsu.ru

Вчера, 7 декабря, в Томске на Мавлюкеевском озере возле общежития ТГУ «Парус» вновь открылся самый большой в Сибири каток на естественном водоеме, сообщает пресс-служба вуза.

Площадь Университетского катка составляет около 6 тыс. кв. метров, в подготовке к его открытию участвовали ТГУ, городская администрация, Горсети, ТЭМЗ, Томская судоходная компания и другие.

«ТГУ – университет, который понимает, что очень важно менять жизнь вокруг себя, и Университетский каток – это подарок всем томичам, место, где можно сделать свою жизнь здоровее, веселее, освоить командные навыки. Кроме того, это совершенно новый опыт для наших студентов, особенно иностранных. Можно с уверенностью сказать, что каток украшает учебный процесс в ТГУ», – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Мэр Томска Иван Кляйн поблагодарил университет за ту большую работу, которая была проделана для того, чтобы в Томске появился Университетский каток.

«Я хочу сказать, что благодаря этому обеспечен заряд бодрости, духа, здоровья на всю зиму! Великолепный каток, великолепный лед – приходите!» – обратился к томичам глава города.

К ледовому сезону университет закупил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. В этом году также впервые обустроена особая зона, где расположена ледяная горка, чтобы самые отважные могли скатиться по склонам берега озера прямо на лед.

На открытии Университетского катка выступили команда чирлидеров ТГУ и студентка филологического факультета Наталья Самусенко. Мэр Томска и ректор ТГУ положили начало новой томской традиции: в честь открытия сезона они одновременно запустили на лед по коньку. А затем и все желающие могли оставить свой след на льду Университетского катка.

Томичей, которые пришли на Университетский каток в день открытия, бесплатно угощали горячим чаем и выпечкой. Проректор по социальным вопросам ТГУ Сергей Кулижский подчеркнул, что все посетители катка в дальнейшем могут свободно пройти в общежитие «Парус» и согреться чаем в современной столовой университета. По его словам, для обучающихся ТГУ, проживающих в студгородке на Южной, будут организованы доставки из студгородка на каток. Для этого они должны обратиться в профком

Часы работы Университетского катка: с 16.00 до 22.00 – в будние дни, с 12.00 до 23.00 – в праздничные и выходные. Стоимость проката коньков: 100 руб./час, само посещение катка бесплатное. Предполагается, что каток будет работать до третьей декады марта 2017 года – пока позволяет толщина льда на озере.

Напомним, по итогам прошлого сезона Университетский каток стал победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление городских объектов «Зимний Томск – 2016» в номинации «Лучшая инициатива».

Фото, видео: Tsu.ru

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