Just Dance, обмен новогодними подарками и мафия по «Звездным войнам» ждут томичей на Geek-ярмарке

8 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В это воскресенье, 11 декабря в РК «Факел» (ул.Красноармейская, 120) для томичей откроет свои двери очередная Geek-ярмарка от Con.версии, в этом году отличающаяся не только обилием магазинов, но и развлекательной программой.

«Огромный выбор товаров для фанатов всего на свете и просто тех, кто любит красивые и необычные вещи. И когда я говорю огромный - это буквально. 56 магазинов-участников будет в этом году! Подали заявки 60 продавцов, но нескольких пришлось отклонить из-за возраста самих продавцов (до 16 лет). Из 56 магазинов 12 впервые участвует. Ярмарок такого масштаба у нас еще не было» - сообщила один из организаторов Варвара Симанович.

Возрастных ограничений для покупателей нет. На ярмарке можно будет приобрести украшения, не только в виде бижутерии, а также из драгоценных металлов (не связанных с «гиковской» тематикой). Здесь же будут продавать необычное мыло ручной работы. Для детей, кроме товаров с тематикой любимых мультфильмов и игр, будут игрушки и сладости не только нашего производства, но и из других стран.

Помимо обилия товаров, томичей так же ждет настоящая елка и обмен подарками. Чтоб получить подарок, и подарить кому-то свой, нужно принеси или купить вещь стоимостью от 100 до 150 рублей. Затем положить ее в один мешок, а из другого вытянуть такой же случайный подарок, принесенный кем-то другим.

«Обязательное условие - подарок должен быть упакован в прозрачную (или просматривающуюся) упаковку, что бы Geek-Дед Мороз смог убедиться, что внутри не кучка мишуры», - добавляет Варвара Симанович.

Так же любой желающий сможет посетить фотозону, в которой можно будет не только сделать фото, но и купить зелье у стола Зельевара созданного по мотивам Гарри Поттера.

«К сожалению, нам не удалось завлечь Тардис на ярмарку (видимо спасает мир, опять). Зато у нас абсолютно точно будет JustDance2017 и карточная игра мафия по звездным войнам, а также все желающие смогут пройти увлекательный квест. Будет еще пару сюрпризов, но их мы пока не хотим раскрывать:)» - сообщает Варвара Симанович

Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до 18:00.

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