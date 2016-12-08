В Томской области увеличится взнос на капремонт

8 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Со следующего, 2017-го, года размер взноса за капремонт в Томской области вырастет на 40 копеек и и составит вместо сегодняшних 6,15 рубля 6 рублей 55 копеек за один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за последние три года минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в регионе не повышался ни разу. Полный пересчет размера взноса на капремонт проводится раз в три года в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя РФ.

«Правительство РФ определило для регионов рост взноса уровнем инфляции 2015 года, который составил 12,9 процента. Однако Томская область приняла решение ограничить повышение платы за капремонт прогнозным значением инфляции за 2016 год в 6,5 %, то есть вместо почти одного рубля 40 копейками за «квадрат», — сообщил начальник областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Юрий Баев.

Повышение минимального взноса в 2017 году обеспечит прирост фондов капремонта многоквартирных домов на 72,9 млн рублей, что позволит включить в план капремонта-2017 дополнительные объекты.

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