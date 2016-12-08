Мэр поручил найти площадку для большого снегоотвала на юге Томска

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: Admin.tomsk.ru

На прошедшем вчера, 7 декабря, выездном совещании мэр Томска Иван Кляйн поручил найти аналогичную площадку под снегоотвал в южной части города, чтобы сократить пробег транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще летом градоначальник поручил департаменту архитектуры и градостроительства начать работу по внесению изменений в Правила застройки и землепользования в части оформления территориальных зон для размещения снегоотвалов.

Начальник департамента архитектуры Анна Касперович также подтвердила, что пакет документов по смене зон для городских снегоотвалов, как основных, так и резервных, прошел все стадии согласования и внесен в городскую думу. 13 декабря его рассмотрит профильный комитет, а в конце декабря – на общем собрании депутатов.

Помимо этого «Спецавтохозяйство» должно было обустроить подъездные пути, смонтировать освещение и установить на снегоотвалах в пос. Хромовка, на ул. Мостовая и ул. Высоцкого пункты весового контроля. Вчера Иван Кляйн лично побывал на двух городских снегоотвалах и убедился, что все запланированные на 2016 год работы проведены.

Как пояснил директор «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба в летом на трех снегоотвалах была выполнена планировка территории и обваловка, завершены работы по обустройству подъездных путей, уложены бетонные плиты для установки весов, закуплено необходимое оборудование. В текущем году ограждение смонтировано на ул. Высоцкого. В следующие два года аналогичные работы будут выполнены соответственно в Хромовке и на ул. Мостовая. Помимо этого снегоотвалы оснащены видеонаблюдением. Также было разработано программное обеспечение, которое позволяет сразу же формировать ежедневные отчеты для предприятия и технадзора.

Три основных снегоотвала рассчитаны на вывоз 500 тысяч тонн снежной массы. Помимо этого у города есть еще ряд резервных площадок. Самый большой снегоотвал на улице Мостовой способен вместить за зиму 300 тысяч тонн. Именно сюда в настоящее время вывозят снег все сторонние предприятия и социальные партнеры администрации.

Для ускорения процедуры приемки снега «САХ» даже принял на работу дополнительных рабочих, которые контролируют выгрузку машин.

О том, как складируют снег в Томске можно прочитать в нашем материале.

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