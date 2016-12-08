Томский губернатор призвал формировать новую научно-техническую политику в сельском хозяйстве региона

8 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал использовать достигнутые успехи в сельском хозяйстве региона и на этом благоприятном фоне активизировать меры по его развитию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Так, выступая в четверг на II Агрономическом собрании Томской области он сообщил, что регион за год увеличил урожайность зерна с 15 до 16 центнеров с га, убрав с полей 303 тыс. тонн зерна в чистом виде; аграрии при этом вложили в производство 1,7 млрд рублей — на 80% больше, чем в 2015 году.

«Благодаря господдержке, наши хозяйства приобрели на 15% больше техники, нарастив мощности на 17 тыс. лошадиных сил. Это позволило повысить качество обработки земель и ввести в оборот 13 тыс. га новых земель. Однако убедительные успехи отрасли — это не повод почивать на лаврах. По оценкам ученых, земли Томской области могут — а значит, должны, — приносить 520 тыс. тонн зерна в год», — сказал Сергей Жвачкин.

По его мнению, достижение таких показателей позволит создать в селах еще больше рабочих мест, привлечь инвестиции в переработку продукции, обеспечить регион еще более доступными и качественными продуктами собственного производства.

«Для достижения этой цели нам нужна новая научно-техническая политика в сельском хозяйстве, прорыв в семеноводстве и селекции, повышение агрокультуры и производительности труда. Мы проанализировали опыт регионов, которые вышли на высокую урожайность зерновых. У каждого есть четкие правила по рациональному и эффективному использованию сельскохозяйственных земель. Я считаю, что настало время разработать такой же порядок у нас в Томской области», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Он добавил, что власти и бизнесу необходимо и дальше повышать качество жизни людей в сельских территориях, а также понять, как бороться с деградацией земель, какими должны быть предельными показатели загрязненности сельскохозяйственных культур, как мотивировать работников и как привлечь в село больше молодежи.

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