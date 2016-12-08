Томские ученые выяснили, как избежать перегрузок сетей в Новый год и избавиться от очередей

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

В Томском госуниверситете создали универсальный математический метод для теории массового обслуживания, который позволяет рассчитать наиболее эффективное функционирование систем, где происходит обработка так называемых входящих потоков. В частности, с его помощью можно избавиться от очередей в магазинах, банках, а также от перегрузок мобильной связи в праздники, сообщает пресс-служба вуза.

«Все мы сталкивались с ситуациями, когда в Новый год или другие праздники не можем дозвониться – система перегружена. Математические расчеты, а именно методы теории массового обслуживания, позволяют решать такие проблемы. Создание и исследование математических моделей реальных телекоммуникационных потоков, информационных систем и компьютерных сетей связи сейчас очень актуальны», – говорит профессор кафедры теории вероятностей и математической статистики ФПМК Светлана Моисеева.

Коллектив под руководством профессора Анатолия Назарова уже несколько лет занимается разработкой моделей и методов, позволяющих выбирать рациональную структуру системы обслуживания. В мире такие задачи обычно решаются путем создания программы для каждого конкретного случая. Математикам ТГУ удалось придумать универсальный метод, который подходит для решения очень широкого класса проблем, связанных с массовым обслуживанием.

«Мы вывели общие формулы для расчета: достаточно вместо переменных подставить конкретные параметры, например, число серверов, вышек, каналов связи и так далее, и можно выяснить, при каких условиях система будет работать бесперебойно. Использование этого метода позволит существенно сэкономить при модернизации: например, риск купить оборудование, которое будет простаивать, существенно снижается», – объясняет завкафедрой Анатолий Назаров.

По словам ученых, данный метод настолько универсален, что подходит для расчета эффективности разнообразных систем обслуживания – в торговых, страховых компаниях, банковских структурах, портах. Кроме того, с его помощью можно прогнозировать процессы функционирования таких систем, что позволит принимать эффективные управленческие решения.

Результаты исследований были опубликованы в журнале European Journal of Operational Research, занимающим шестую позицию в рейтинге журналов по математическому и имитационному моделированию, и заинтересовали ученых из разных стран. Также по этой теме был прочитан доклад на Международном симпозиуме по системам с повторными вызовами, проходившем в Амстердаме. Он произвел такое впечатление, что оргкомитет симпозиума предложил провести следующее заседание в 2018 году в Томском государственном университете.

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