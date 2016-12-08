В Томской области оживился рынок кредитования

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Главное управление ЦБ России по Томской области отмечает рост объемов кредитования населения и предпринимателей в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника управления Любовь Табольжину.

«Банковский сектор нашей области, как и страны в целом, в 2016 году развивался в условиях ограниченного роста экономики и снижения доходов. Уже сейчас можем сказать, что и население, и бизнес адаптировались к новым условиям, и хорошо то, что мы видим оживление кредитования, причем, как корпоративного сектора, так и потребительского», — сообщила журналистам начальник ГУ ЦБ РФ по Томской области Любовь Табольжина.

По ее словам, за 10 месяцев 2016 года рост корпоративного кредитования составил около 40% — до 143 млрд рублей. При этом общий объем предоставления кредитов составил 183 млрд рублей.

«Удельный вес кредитов малого и среднего бизнеса занимает 11%, это немного, но мы считаем, что идет увеличение, и при принятии определенных мер со стороны правительства, местных органов власти и кредитных организаций этот сектор начнет более активно развиваться», — отметила Любовь Табольжина.

В свою очередь управляющий Томским отделением Сбербанка России Михаил Гребенников сообщил журналистам, что банки в настоящее время нацелены на работу с малым и средним бизнесом.

«Задача, которая стоит перед нами, это работа с малым и средним бизнесом. Экономику надо запустить. Произошел стресс-сценарий, когда даже субъекты предпринимательства не очень охотно стали брать кредиты, потому что трудно просчитывается будущее. Все хотят понять, какая будет процентная политика, и как ЦБ будет дальше регулировать финансовый рынок страны, от этого зависит доступность кредитных ресурсов», — пояснил Михаил Гребенников.

Управляющий отделением также добавил, что заявление главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной о продолжении политики сдерживания инфляции «дает сигнал о том, что кредитные ставки будут снижаться, и доступность предпринимателям кредитов будет возрастать».

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