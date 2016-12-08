На Степановском переезде запущена новая схема движения

8 декабря 2016 / Томский Обзор

Вчера вечером, 7 декабря, была закончена установка новых дорожных знаков на Степановском переезде. Теперь автомобили ездят по новой схеме, пояснил замначальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Юрий Руденко.

«Теперь участки на Вокзальной, от Ломоносова до Болотникова, на Болотникова, от Завокзальной до Социалистической, будут односторонними. Выезд с Завокзальной на Ломоносова запрещен» — сообщил Юрий Руденко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение было принято с целью расширения пропускной способности на подъезде к Степановскому переезду.

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