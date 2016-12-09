Завтра в Томске стартует фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»

9 декабря 2016 / Томский Обзор

Завтра, 10 декабря, в Томске на пл.Новособорной начнется III Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск», в котором примут участие 10 команд профессиональных скульпторов и художников по льду из 13 городов России и зарубежья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Томск и Северск на фестивале будут представлять 3 команды. Также среди участников 2 женщины-скульптора из Санкт-Петербурга и Омска. Из 10 команд, участвующих в фестивале в этом году, одна команда вновь будет интернациональной: скульптор Евгений Акимов приедет в Томск из Чебоксар, а второй участник команды – Bernd Winter – из немецкого города Thale.

Откроется фестиваль в 11.00 ярким и зрелищным шоу – блиц-турниром среди участников. Скульпторы продемонстрируют зрителям виртуозное владение техникой обработки льда: каждая команда за определенное время создаст небольшую ледовую скульптуру на свободную тему, которая станет подарком томичам на новогодние праздники.

В воскресенье, 11 декабря, по установившейся в прошлом году традиции для участников фестиваля – гостей нашего города, а также для присутствующих зрителей торговая марка «Свинокомплекс «Томский» организует акцию «Пир на весь мир!». На специально подготовленном ледовом столе гостей будут ждать вкуснейшие сказочные яства – пироги и пирожки, блины и блинчики, горячие напитки. Акция начнётся в 12.30.

Ежедневно с 10 по 13 декабря на фестивальной поляне будет кипеть работа с раннего утра и до позднего вечера, и любой желающий сможет увидеть своими глазами процесс создания ледовой сказки. Как и в прошлом году, художникам по льду придется творить в наших ранних зимних сумерках, в том числе, и при свете прожекторов.

Во вторник, 13 декабря жюри фестиваля подведёт итоги, и в 16.00 на пл. Новособорная состоится церемония награждения победителей и участников «Хрустального Томска» подарками и дипломами от администрации города и памятными призами от компаний – партнёров фестиваля. В поздравлении примет участие мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, третий по счету фестиваль приурочен к Году российского кино и посвящён 110-летию известного кинорежиссёра: темой фестиваля в этом году стали «Образы и сюжеты фильмов-сказок Александра Роу».

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