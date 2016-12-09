Томича приговорили к 22,5 годам тюрьмы за изнасилования и воровство

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Советский районный суд Томска признал виновным и приговорил к длительному заключению 33-летнего томича, обвиняемого в нападении на девушек, грабеже и воровстве, передает пресс-служба облсуда.

Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года на безлюдном участке подсудимый схватил женщину, которая возвращалась с пляжа. Угрожая убийством и применив силу, мужчина совершил действия сексуального характера, а затем похитил у потерпевшей телефон. На следующий день, на этом же месте, подсудимый снова совершил преступление. На этот раз жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Подсудимый, угрожая убийством и сломив волю потерпевшей, изнасиловал ее, а затем ограбил. Вечером того же дня, из квартиры своего знакомого мужчина украл телефон и ноутбук.

«В результате преступлений всем потерпевшим был причинен моральный и материальный ущерб, несовершеннолетней девушке – тяжкий вред здоровью, выразившийся в развитии психического расстройства», — говорится в сообщении.

На суде обвиняемый не признал вину, сообщив, что в момент совершения преступлений находился в гостях. Однако позже эта версия не нашла подтверждения и была расценена как попытка уйти от ответственности. Кроме того, экспертизы показали, что подсудимый вменяем, и в момент совершения преступлений осознавал общественную опасность свой действий. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за преступления против собственности, а также за совершение преступления против половой неприкосновенности. Этот факт стал отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

В результате суд признал томича виновным и приговорил к 22 годам 6 месяцам колонии особого режима. Кроме того, после освобождения обвиняемому в течение двух лет запрещено выезжать за пределы Томска, посещать набережные, пляжи, скверы и парки.

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги/темы: