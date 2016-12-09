Револьвер обнаружили в одной из посылок в аэропорту Томска

9 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Транспортная полиция пресекла попытку переправить огнестрельное оружие почтовым отправлением, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте УМВД РФ по СФО.

«В ходе проведения досмотровых мероприятий почтовых отправлений в грузовом терминале аэропорта города Томска сотрудники транспортной полиции совместно с работниками службы авиационной безопасности обнаружили в одной из посылок предмет, визуально напоминающий пистолет», — говорится в пресс-релизе.

Экспертиза показала, что изъятый предмет является револьвером модели Dictator 32 калибра, заводского способа изготовления, относящийся к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию.

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России в ходе оперативных мероприятий установили отправителя пистолета, им оказался 40-летний житель города Томска, не имеющий соответствующих документов на право владения боевым оружием.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).

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