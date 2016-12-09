В Томске иномарка столкнулась с маршрутным ПАЗом, пострадала женщина

9 декабря 2016 / Томский Обзор

В среду утром, 7 декабря, в Томске столкнулись Hyundai Sonata и маршрутный ПАЗ №14, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 7.35 на ул.Демьяна Бедного, 12. Здесь 26-летняя женщина-водитель иномарки не выполнила требование знака не уступив дорогу автобусу, который двигался по главной. В результате произошло столкновение.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Травмы получила женщина-водитель иномарки - ее доставили в больницу.

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