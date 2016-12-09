#Истфак ТГУ: Томичам расскажут как построить карьеру международника

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

В субботу, 10 декабря, в Исследовательском зале Научной библиотеки ТГУ пройдет мастер-класс на тему «Карьера международника», в рамках которого состоится встреча с Сергеем Мелконяном, директором научно-аналитического портала International Studies.

Организатором мероприятия выступает Томский международный дискуссионный клуб (ИФ ТГУ).

Как опубликовать статью в международных журналах, поступить в магистратуру за рубежом, принять участие в международных стажировках — эти и многие другие темы будут раскрыты в ходе встречи. Также участники смогут задать любые интересующие вас вопросы приглашенному гостю.

Сергей Мелконян — создатель и главный редактор научно-аналитического портала по изучению современных международных процессов International Studies. Выпускник Дипломатической Академии и Sciences Po, проходил стажировку в МИД РФ. Является эксперт по Ближнему Востоку.

Встреча пройдет 10 декабря в Исследовательском зале Научной библиотеки ТГУ (2-й этаж), начало в 18:30. Вход свободный.

Томский международный дискуссионный клуб был создан на Историческом факультете ТГУ в ноябре 2015 года по инициативе студентов. Целями клуба, по словам организаторов, являются развитие социальных наук в Сибири, воспитание способности к критическому мышлению у студентов, а также формирование у широкой общественности представления о глобальных проблемах современности.

В работе клуба принимают участие как отечественные, так и зарубежные эксперты, аналитики и ученые. Встречи клуба проходят в форме дискуссии, принять участие в которых может любой желающий.

Если вы хотите стать участником заседаний клуба — вступайте в группу ВКонтакте и следите за новостями.

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