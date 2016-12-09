Из-за автопробега ко Дню Конституции в центре Томска перекроют движение
9 декабря 2016 / Томский Обзор
В воскресенье, 11 декабря, в Томске перекроют движение по ул.Набережная реки Томи, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участке от пер.Пристанского до пер.1905 года. Перекрытие продлится с 12.00 до 15.00.
Временное прекращение движения связано с проведением автопробега, приуроченного к празднованию Дня Конституции РФ.
Томичей предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.
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