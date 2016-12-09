В Томске пьяный водитель без прав врезался в столб, пытаясь скрыться от ДПС

9 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Минувшей ночью томские полицейские задержали пьяного водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 3.20 в районе пересечения ул.Сибирской и ул.Колхозной полицейские заметили ВАЗ, который двигался по дороге с односторонним движением навстречу основному потоку. Инспекторы, используя световые проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, попытались остановить автомобиль. Однако водитель не отреагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Более того, он увеличил скорость продолжал движение.

Позже, в районе дома по Иркутскому тракту, 144а водитель ВАЗа не справился с управлением, автомобиль выехал на правую обочину, врезался в столб и опрокинулся. Полицейские выяснили, что машиной управлял 18-летний житель Батурино. В салоне авто также находились четверо его односельчан. При этом в ДТП никто из них не пострадал.

«Водительского удостоверения молодой человек не получал, права управления транспортными средствами он не имеет. От молодого человека сильно пахло алкоголем, речь его была не внятна, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — отмечается в сообщении.

На водителя был собран административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Тэги/темы: