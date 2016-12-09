В Томской области начали восстанавливать сеть кинозалов

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

В 2016 году, который официально объявлен Годом кино, в Томской области начали восстанавливать сеть кинозалов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника областного департамента по культуре и туризму Павла Волка.

Он отметил, что в регионе состоялось более 400 праздничных мероприятий.

«Россия — страна, которая любит кино, поэтому все мероприятия вызвали самый живой интерес у жителей Томской области. Одна из задач акции заключалась в том, чтобы «оживить» кинопоказы, особенно в отдаленных от центра поселках региона, и здесь у нас есть очевидные результаты», — отметил Павел Волк на церемонии закрытия Года кино.

На сегодняшний день в Томской области работает 11 официальных точек кинопоказа, шесть из них расположены в Томске, пять — в муниципалитетах (Стрежевом, Северске, Колпашеве, Первомайском и Кривошеине). 26 декабря состоится открытие центра культуры в Асине, в котором будет работать новейший 3D-зал. В первом полугодии 2017 года в районных центрах откроются еще четыре современных кинозала благодаря участию региона в программе Фонда кино. Размер одного гранта составил 5 млн рублей.

Также Павел Волк отметил, что Томская область принимает участие в третьем туре конкурса проектов на переоборудование кинозалов, куда представила еще восемь заявок.

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