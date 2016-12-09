Ледяные горки в Томске безопасны для катания — заммэра

9 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне вице-мэр по безопасности Евгений Суриков проверил горки в Ленинском и Кировском районе Томска на предмет их соответствия требованиям национального стандарта безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

Национальный стандарт безопасности включает в себя следующие требования – ширина ступенек не должна быть меньше 20 см, а высота ограждения сверху ниже 50 см, скользкая поверхность должна быть однородной и т.п.

Горка по ул. Интернационалистов, 12 откроется для посетителей уже сегодня. Как отметил глава Ленинского района Вячеслав Черноус, администрация совместно с подрядчиком учла все замечания и максимально обезопасила ледяной объект.

Поверхность ровная, не заснеженная, заходить на горку можно по широким удобным ступеням изо льда. В ступеньки будет вморожена тканевая основа, которая позволить не скользить, взбираясь на горку. На видном месте вморожена в лед памятка с правилами безопасного катания.

В Сквере студенческих отрядов по ул. Красноармейской, 122 ступеньки горки оборудованы резиновым покрытием, вдоль лестницы есть деревянные перила. Поверхность этой горки ровная и однородная.

Названные горки построил один подрядчик – ИП Андреев. Обе горки освещены, вокруг них смонтированы системы видеонаблюдения. Сотрудники ЧОП круглосуточно охраняют порядок в ледовых городках.

«Несмотря на то, что стандарт безопасности вступит в законную силу только с марта 2017 года, его требования в части ледяных горок у нас уже соблюдены. Все замеры максимально приближены к стандарту. Считаю, что подрядная организация в плане безопасности отработала хорошо, и томичи смогут провести зимние праздники и каникулы весело», - подчеркнул Евгения Суриков.

К горке, которую в Сквере студенческих отрядов построил предприниматель Сушинский, у Евгения Сурикова возникло немало вопросов относительно ровной поверхности и прочности ступенек. Несмотря на то, что предприниматель утверждает, что кататься на этой горке можно на тюбингах, было решено отложить открытие горки до момента, когда все замечания будут устранены.

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