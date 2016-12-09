Завтра томичей ждет похолодание и усиление ветра

9 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Завтра, 10 декабря, в Томске и Томской области ожидается похолодание, умеренный снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный снег, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью -18…-20°С, днем -14…-16°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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