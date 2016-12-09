Томские пожарные вышли на уборку снега

9 декабря 2016 / Томский Обзор

Сегодня, 9 декабря, начальники и бойцы пожарно-спасательных частей Томская вышли на улицы, чтобы помочь убрать снег тем, кому трудно сделать это самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уборка снега велась у Дома ребенка на улице К.Маркса, 52 и около школы-интерната для слабослышащих детей по улице Дзержинского.

В пресс-службе отмечают, что это не разовая акция, по мере необходимости, пожарные будут выезжать на расчистку снега в течение всей зимы.

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