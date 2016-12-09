Ночью техника «Спецавтохозяйства» продолжит вывозить снег

9 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на субботу, 10 декабря, томское «Спецавтохозяйство» продолжит механизированную расчистку снега на улицах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью работы будут вестись на участках следующих улиц: пр.Ленина (от Островского до Дальне-Ключевской (левая сторона), от Дальне-Ключевской до ул.Пролетарской, от пер.Томского до пл.Ленина (левая сторона),пл.Ленина, Н.р.Ушайки, от пл.Ленина до пер.Томского (левая сторона), пер.Нахановича), Путепровод (пр.Комсомольского на 79 Гв.Дивизии (обе стороны), ул.Герцена (от ул.Белинского до Гоголя (правая сторона). Обе стороны до ул.Красноармейской), ул.Кузнецова.

Днем 10 декабря техника будет чистить снег на ул.Б.Подгорной (от ул.Дальне-Ключевской до ул.Г. Чубаровцев (правая сторона), от ул.Г. Чубаровцев до пер.Урожайного (правая сторона), ул.Елизаровых (от Шевченко до Кулагина, от Кулагина до Фрунзе).

В каждом районе Томска будет работать привлеченная техника партнеров, которые очистят снег вблизи социально-значимых объектов.

Томичей просят не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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