Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ЛПК «Партнер-Томск» за 541 млн руб

9 декабря 2016 / Томский Обзор

Конкурсный управляющий ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» выставил на торги незалоговое имущество компании по начальной цене 540,545 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Единым лотом на торги выставлены объекты незавершенного строительства, компьютеры, оборудование, станки, склады, трубопроводы, автомобили.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 декабря до 24 января. Аукцион запланирован на 31 января.

Согласно данным реестра, ЛПК есть также залоговое имущество на общую сумму 730 млн рублей (здания, склады, земельные участки, подстанция, резервуары для воды, автодорога, сети канализации и водопровода).

Как сообщалось ранее, ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» находится в стадии ликвидации, активы и персонал в 2015 году были переведены в ООО «Латат» (зарегистрировано в Томске и перерегистрировано в Санкт-Петербурге). Тогда региональные власти поясняли, что «реорганизация происходит по решению собственников в рамках отказа от иностранного капитала». Новым владельцем предприятия стал бывший начальник полиции Омской области Валерий Борисов.

Вместе с тем, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 1 ноября 2016 года ООО «Латат» было перерегистрировано в Омск.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга к настоящему моменту включил в реестр кредиторов ЛПК требования Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере 1,518 млрд рублей, Capital Building Ltd. — 924 млн рублей, ООО «Инвест-Трейдинг» (преемник банка «ФК Открытие» (MOEX: OFCB)) — 4,958 млрд рублей, Алексея Полтавченко — 594,7 млн рублей, Audax Resources Ltd — 717,682 млн рублей.

ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» в 2010 году ввело в Томске завод по производству ламинированных древесных МДФ-плит производственной мощностью 264 тыс. кубометров в год. На тот момент завод был крупнейшим в своем сегменте в Сибирском федеральном округе и одним из крупнейших в России. Стоимость проекта составила 190 млн евро, кредиторами выступили Евразийский банк развития и Номос-банк.

Несмотря на судебные процессы, региональные власти заверяли, что риска закрытия завода нет.

В октябре 2016 года судебные коллегии Омского и Московского областных судов удовлетворили иски ЕАБР к бывшим бенефициарам ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» Василию Ващенко и Олегу Бурлевичу на общую сумму 5,1 млрд рублей.

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