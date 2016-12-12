Лучшие мастера-ремесленники области соберутся в Томске на выставке

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: Artmuseumtomsk.ru

В четверг, 15 декабря, в Томском областном художественном музее (пер.Нахановича, 3) стартует вторая региональная выставка «Ремёсла Томского края», на которой соберутся лучшие мастера Декоративно-прикладного искусства.

Как сообщают в департаменте по культуре и туризму, торжественное открытие выставки состоится в 17.00. На выставке будет подведен итог творческой работы мастеров за 2016 год.

В этом году на выставке представлены работы от художников, мастеров, ремесленников, представителей студий и художественных коллективов из 18 муниципальных образований Томской области. Всего от 152 участников на конкурс поступило 460 работ, среди которых изделия из дерева, бересты, глины, стекла, металла, шерсти, войлока, лозы, кожи, бисера и других материалов.

Выставка будет работать до 1 февраля.

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