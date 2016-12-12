«Ростелеком» продлил акцию «Ощути себя в кинозале» для жителей Томска и области

12 декабря 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» объявляет о продлении акции «Ощути себя в кинозале» в рамках которой абоненты «Интерактивного телевидения» могут 1 год бесплатно пользоваться такой востребованной услугой, как «Управление просмотром». Акция продлится до 31 января 2017 года.

Стать участником акции могут как новые абоненты, так и существующие пользователи услуги «Домашний интернет». Стоит отметить, что при подключении двух и более телевизоров абонент получает скидку на пользование услугой «Домашний интернет» со скоростью 100 Мбит/сек.

«Я часто слышу положительные отзывы о такой удобной функции нашего интерактивного ТВ, как „Управление просмотром“. С ее помощью зрителю не обязательно подстраиваться под программу передач, можно смотреть интересующий его контент в любое удобное время. „Ростелеком“ прикладывает много усилий к тому, чтобы наши абоненты пользовались современными, качественными услугами с комфортом», — говорит директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Используемая ПАО «Ростелеком» платформа дает абонентам возможность смотреть информацию о погоде, курсах валют и о новостях данной услуги в режиме реального времени. Интерфейс позволяет также посмотреть полное описание, наименование каналов и программы передач. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию об акции, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Акция действует на территории следующих населенных пунктов: г. Томск, Северск, п. Светлый, д. Лоскутово, п. Академический, с. Тимирязевское, п. Копылово, п. Дзержинское, п. Дачный городок.

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