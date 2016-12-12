Томич угнал и разбил машину, хозяин которой согласился его подвезти

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в угоне, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, ранее не судимый томич остановил на улице автомобиль, попросив подвести. Затем он начал угрожать водителю расправой, пересел за руль и скрылся с места преступления. В районе поселка Тимирязево мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП автомобиль получил повреждения и не подлежит восстановлению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Теперь томичу грозит до семи лет тюрьмы.

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