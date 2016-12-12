Конкурс ледовых скульптур стартовал в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 10 декабря, на пл.Новособорной начнется III Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

В конкурсе принимают участие участие 10 команд профессиональных скульпторов и художников по льду из 13 городов России и зарубежья. Фестиваль открылся блиц-турниром среди участников. Каждая команда за определенное время создала небольшую ледовую скульптуру на свободную тему, которая стала подарком томичам на новогодние праздники.

Участники продолжат работу до 13 декабря, тогда жюри фестиваля подведёт итоги, и в 16.00 на пл. Новособорная состоится церемония награждения победителей и участников «Хрустального Томска» подарками и дипломами от администрации города и памятными призами от компаний – партнёров фестиваля.

Напомним, третий по счету фестиваль приурочен к Году российского кино и посвящён 110-летию известного кинорежиссёра: темой фестиваля в этом году стали «Образы и сюжеты фильмов-сказок Александра Роу».

Фото: Владимир Дударев

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