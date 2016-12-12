Лесовоз и иномарка столкнулись на трассе под Томском, пострадала женщина
12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru/r/70
Вчера утром, 11 декабря, на трассе Томск-Межениновка столкнулись встречные лесовоз Урал 4420 и Toyota Fun Cargo, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 8.30 у подъезда к п.Аэропорт. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате происшествия 67-летняя женщина-водитель иномарки получила травмы.
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