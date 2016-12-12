Томская ГИБДД предлагает запретить перевозку детей по ночам, в гололед и мороз

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Руководство УГИБДД по Томской области выступило с предложением к властям региона изменить правила перевозки детей на региональном уровне с учетом местных условий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Считаем целесообразным запретить перевозить детей (автобусами — прим.ред.) в темное время суток, в гололед, при -36 градусов при регулярной перевозке детей в школы и при -26 при других перевозках, при штормовом предупреждении», — сказал врио начальника УГИБДД по Томской области Андрей Драница, выступая на совместном заседании регионального Совбеза и областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Он предложил областному департаменту транспорта и дорожной деятельности инициировать изменения в правила организованной перевозки детей и организовать сопровождение медиками организованных групп детей в длительных поездках.

Андрей Драница подчеркнул, что данные меры необходимо принять в ближайшее время, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве.

«Руководителям образовательных и спортивных учреждений мы рекомендуем рассмотреть целесообразность перевозок детей в темное время суток уже сейчас», — отметил он.

Врио главы регионального УГИБДД добавил, что текущем году с участием автобусов в Томской области произошло 33 ДТП, в которых ранения получили 102 человек, в 2015 году произошло 26 ДТП с одним погибшим и 36 раненными.

В свою очередь вице-губернатор Игорь Толстоносов заявил, что меры по повышению безопасности при перевозке детей необходимо реализовать в кратчайшие сроки.

«Впереди каникулы, массовые спортивные и новогодние мероприятия. В этом режиме необходимо организовать все мероприятия по обеспечению безопасности при перевозке детей», — сказал Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор Игорь Шатурный предложил обратиться с инициативой к федеральным властям по повышению штрафа за перевозку групп детей без уведомления, который в настоящее время составляет лишь 5 тыс. рублей.

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