Между Томском и Новосибирском начал курсировать новый дневной поезд

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Новый дневной поезд будет следовать ежедневно. Отправление со станции Томск-II в 13.10 мск (17.10 по местному времени); прибытие на станцию назначения в 17.58 мск (21.58 по местному времени), сообщает пресс-служба мэрии.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 6.40 по местному времени и прибывать на станцию Томск-II в 11.42 по местному времени.

В пути будут предусмотрены остановки на станциях Томск-I, Тайга-II, Юрга-I и Болотная. Стоимость проезда в вагоне с местами для сидения составит от 451 руб. Стоимость может изменяться в зависимости от даты поездки. Купить билеты можно во всех железнодорожных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД».

Напомним, что с 11 декабря приобрести проездной документ можно за 60 суток до отправления поезда. В вагонах предусмотрены места для провоза мелких домашних животных, а также специализированное купе для размещения багажа.

Таким образом, число поездов, соединяющих Томск с Новосибирском, будет достигать четырех в сутки. Состав локомотивной тяги сформирован из пяти вагонов: четырех – с местами для сидения и одного купейного.

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