Томские ученые создадут сайт, рассказывающий о жизни старообрядцев

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: Tsu.ru

Ученые Томского госуниверситета в 2017 году создадут электронный ресурс на русском и английском языках, посвященный таежным старообрядческим общинам Томской области, сообщает пресс-служба вуза.

«Первые сведения о таежных старообрядческих скитах в нашем регионе относятся еще к XVIII веку, и сейчас, несмотря на то, что число жителей сократилось, скитники продолжают создавать рукописи, опираясь на древнерусскую кириллическую традицию. Это уникальная и очень интересная для исследователей ситуация, такого нигде в мире больше нет», – отмечает ученый секретарь Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев.

В Научной библиотеке ТГУ хранится «Скитская библиотека» – коллекция кириллических рукописей, старопечатных книг и изданий старообрядческих типографий конца XV – XXI вв., принадлежавшая одному из таежных старообрядческих скитов региона. Коллекция формировалась в течение более чем 30 лет в результате археографических экспедиций в отдаленные районы Томской области. Также в Научной библиотеке сохранились переписка сибирских таежных монастырей с единоверцами европейской части России и фотоматериалы.

Предполагается, что новый ресурс станет удобным инструментом для междисциплинарных исследований. Для этого к сайту подключат геоинформационный модуль. Будут созданы ГИС-слои, посвященные развитию инфраструктуры, миграционным и этно-демографическим процессам, изменению экосистемы на этой территории с XIX века до наших дней. Таким образом, можно будет увидеть, какую роль сыграли старообрядцы в развитии региона за три века.

«Скиты формировали конфессиональную идентичность региона и сохраняли эту роль даже в советское время. Несмотря на то, что основная идеология скитников – уединение, тем не менее, они выступали центрами притяжения для соседних крестьянских деревень. Именно это мы сможем увидеть на ГИС-слоях сайта: инфраструктурные объекты и потоки населения тяготеют к районам проживания старообрядцев», – говорит Артем Васильев.

В работе над ресурсом примут участие археографы, историки, филологи, биологи, географы и другие специалисты ТГУ. Сейчас ученые разрабатывают структуру ресурса и готовят тематическую коллекцию к размещению. Отметим, что рукописная часть «Скитской библиотеки» была оцифрована в рамках программы «Архивы в опасности», курируемой Британской библиотекой.

Создание тематического ресурса поддержано исследовательским центром «Транссибирский научный путь», задача которого – собрать, систематизировать, и представить научные знания о Сибири, а также популяризировать информацию об историческом прошлом и настоящем региона.

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