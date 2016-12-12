Более половины томских бизнесменов удовлетворены условиями для ведения бизнеса - ТПП

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Условиями ведения бизнеса в Томской области удовлетворены 60% представителей малого и среднего предпринимательства. Такие данные представила Томская торгово-промышленная палата на заседании экспертного совета при замгубернатора по экономике, передает пресс-служба обладминистрации.

В исследовании участвовали руководители микро-, малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели из 20 муниципальных образований, 62 % которых ведут бизнес более пяти лет. 60 % опрошенных считают свою деятельность за последние три года успешной, 64 % оценивают текущее состояние бизнеса как устойчивое.

54 % субъектов МСП имеют на основном рынке сбыта более пяти конкурентов. Давление местных конкурентов является главным фактором для начала выпуска новой продукции (68 %). 60 % предпринимателей принимают такое решение под «давлением покупателей», 46 % — из-за конкуренции с бизнесом из других регионов. 55 % малых и средних предприятий имеют опыт выполнения работ по заказу крупного бизнеса, из них 12 % делают это регулярно.

По оценке руководителей МСП и экспертов, опрошенных в ходе исследования, в 2017 году в Томской области можно ожидать увеличения количества малых и средних предприятий (примерно на 500 ед.). Также прогнозируется рост годового оборота МСП и численности их работников.

«Мониторинг состояния бизнеса в Томской области мы ведем более десяти лет, и за это время проблемы предпринимателей сильно изменились. Если десять лет назад их беспокоило отношение общества к предпринимательству, то сейчас одна из главных задач — переход малого бизнеса на уровень среднего. 60 процентов руководителей МСП говорят о развитии, и власть должна помочь создать этот лифт», — прокомментировал результаты исследования президент Томской ТПП, член экспертного совета Аркадий Эскин.

Замгубернатора по экономике Андрей Антонов предложил дополнить исследование частью, где участники высказывали бы предложения о поддержке, которая им нужна со стороны власти.

«У нас самые низкие налоговые ставки в Сибири, есть налоговые льготы в промпарках и ОЭЗ, но зачастую малому бизнесу нужно совсем другое. Необходимо выстроить систему обратной связи, для того чтобы разграничить поддержку среднего и малого бизнеса, предприятий, работающих в разных отраслях — в производстве, сфере услуг, наукоемком секторе. Формы поддержки должны быть дифференцированы и отвечать реальным, насущным потребностям предпринимателей», — сказал вице-губернатор.

Ежегодный мониторинг развития малого и среднего бизнеса на территории Томской области проводит Томская торгово-промышленная палата с привлечением экспертных партнеров. В 2016 году в исследовании участвовали около 700 руководителей МСП и более 60 экспертов.

По данным статистики, в Томской области 43,8 тыс. субъектов МСП (доля в экономике 81 %), годовой оборот которых составляет 265 млрд руб. (29 %). В малом и среднем бизнесе занято 40 % работающего населения (128,1 тыс. человек). По количеству МСП на 1000 человек населения (40) Томская область занимает третье место в СФО.

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